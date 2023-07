ISR transition énergétique et biodiversité : un mariage difficile

Tribune Libre de Nathalie Pistre, Directrice Recherche et ISR, Ostrum AM. (© DR)

Les investisseurs doivent appréhender à la fois les dommages causés par l’activité des émetteurs sur les écosystèmes et les risques que la perte de biodiversité fait courir à une entreprise ou à un secteur. Tribune Libre par Nathalie Pistre, Directrice Recherche et ISR, Ostrum AM

L’année 2023 marque le trentième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique. Pourtant, si les grands forums mondiaux – COP 15 de Montréal en décembre, conseil de l’Autorité internationale des fonds marins de Kingston et One Forest Summit de Libreville en mars – ponctuent l’actualité des derniers mois, la compréhension fine des enjeux de biodiversité reste encore limitée à un collège d’experts.

Le péril climatique a longtemps phagocyté les débats, beaucoup considérant que la lutte contre le changement climatique irait automatiquement de pair avec la préservation du vivant.

Or si les conséquences de la perte de biodiversité semblent moins criantes que les catastrophes climatiques, leur ampleur donne des sueurs froides, à l’aube d’une sixième extinction de masse avec un rythme de disparition des espèces 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel. Près de 75% des milieux terrestres et 40% des écosystèmes marins seraient déjà dégradés.

Comment appréhender à la fois les dommages sur les écosystèmes et les risques que la perte de biodiversité fait courir à une entreprise ou à un secteur ? À court terme, de nombreux secteurs ont des impacts négatifs sur la biodiversité qui ne sont pas valorisés, mais à long terme ces mêmes secteurs verront leur activité se tarir et leur valorisation se dégrader si le capital naturel et la biodiversité