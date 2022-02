ISPD : Agenda financier 2022

Agenda financier 2022





Madrid, le 7 février 2022 à 18h00 - Le Groupe ISPD (ISIN ES0109429037), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, France, présente aujourd’hui son agenda financier 2022.



Chiffre d’affaires annuel 2021

10 mars 2022



Résultats annuels 2021

14 avril 2022



Assemblée Générale Annuelle 2022

Juin 2022



Chiffre d’affaires semestriel 2022

28 juillet 2022



Résultats semestriels 2022

13 octobre 2022



Les publications financières auront lieu avant ouverture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.