Isomorphic Labs, soutenu par Google, retarde le calendrier des essais cliniques

Isomorphic Labs, qui utilise l'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, prévoit de réaliser ses premiers essais cliniques d'ici la fin de 2026, a déclaré mardi son fondateur et directeur général Demis Hassabis.

Ces commentaires, faits lors d'un événement au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, signalent un retard dans les ambitions de la startup GOOGL.O soutenue par Google.

Demis Hassabis avait déclaré l'année dernière que l'entreprise disposerait de médicaments conçus par l'IA dans le cadre d'essais cliniques d'ici à la fin de 2025.

Les entreprises vantent de plus en plus les applications de l'IA dans le monde réel, où la technologie peut être utilisée pour accélérer la recherche et le développement et raccourcir les délais de découverte des médicaments dans le secteur des soins de santé.

Isomorphic a été fondée en 2021 en tant que spin-off de la filiale de recherche en IA d'Alphabet, Google DeepMind, qui est dirigée par Demis Hassabis.

L'une des percées les plus célèbres de DeepMind et de Demis Hassabis est AlphaFold, un programme d'IA capable de prédire les structures des protéines.

L'année dernière, Isomorphic a levé 600 millions de dollars lors de son tout premier tour de table dirigé par Thrive Capital.