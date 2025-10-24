Isabelle Bourcier devient directrice des opérations de HSBC AM au niveau mondial

Après la France et l’Europe, le monde. Isabelle Bourcier a été nommée directrice des opérations de HSBC Asset Management à l’échelle mondiale, à compter de novembre 2025. Elle succède à Edmund Stokes, qui quitte le groupe. Isabelle Bourcier avait rejoint HSBC AM en 2022 en tant que directrice générale France , avant de se voir confier, en plus, la direction de l’Europe continentale en 2025. Elle se relocalisera à Londres à partir de janvier 2026.

Isabelle Bourcier est une personnalité bien connue du paysage français de la gestion d’actifs. Elle a travaillé de longues années dans l’univers des ETF. Elle a débuté sa carrière dans la finance en 1994 au sein de la banque d’investissement de Société Générale. En 2000, Isabelle Bourcier contribue au lancement des premiers ETF sur le marché français pour Lyxor Asset Management (depuis passé dans le giron d’Amundi). Elle occupera le poste de responsable mondiale des ETF pendant plus de dix ans. En 2011, elle rejoint Ossiam (filiale de Natixis Investment Managers) en tant que responsable du développement, avant d’intégrer BNP Paribas Asset Management en 2016. Elle y dirige successivement les activités ETF and Index Solutions, puis la gestion quantitative et indicielle à partir de 2017.

Pour diriger l’activité en Europe continentale, HSBC AM a choisi Matteo Pardi, qui avait d’ailleurs piloté l’activité française avant l’arrivée d’Isabelle Bourcier entre 2013 et 2022. Il prendra lui aussi ses fonctions en novembre 2025. L’intéressé compte plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe HSBC. Il avait rejoint HSBC AM en 2001 pour établir la présence de la société en Italie, avant de devenir en 2007 responsable de l’Europe du Sud. Après avoir occupé plusieurs fonctions de direction, il était dernièrement, depuis mars 2025, directeur des ventes wholesale continental Europe, des partenariats et de HSBC Investment funds Luxembourg (HIFL).

Enfin, côté France, Grégory Taillard a été promu directeur général de HSBC Global Asset Management (France), après trois ans en tant que directeur général délégué de HSBC Global Asset Management (France). Il prendra la direction générale de l’entité à compter du 1 er janvier. Grégory Taillard, qui sera directement rattaché à Matteo Pardi, a trente ans d’expérience chez HSBC.

Laurence Marchal