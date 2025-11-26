Ironwood augmente après que les États-Unis ont fixé le prix d'un médicament contre la constipation dans le cadre de l'assurance-maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Ironwood Pharmaceuticals IRWD.O augmentent de 1,3 % à 3,17 $ avant la mise sur le marché

** La société indique que le Département américain de la santé et des services sociaux a fixé le nouveau prix Medicare pour Linzess à 136 dollars pour un approvisionnement de 30 jours

** Le Linzess de la société traite la constipation chronique et le syndrome du côlon irritable avec constipation - IRWD

** Le nouveau prix s'appliquera à partir du 1er janvier 2027 en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation, a déclaré la société.

** La société déclare que le prix révisé correspond à ses attentes

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~30% depuis le début de l'année