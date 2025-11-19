Iron Mountain chute après que Gotham City Research et GIP ont pris une position courte sur l'action

19 novembre - ** Les actions de la société de placement immobilier Iron Mountain IRM.N chutent de 4,7 % à 85,13 $ ** Le partenariat de vente à découvert des fonds spéculatifs Gotham City Research et General Industrial Partners (GIP) déclare avoir pris une position courte sur IRM

** IRM n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaires de Reuters

** Le partenariat de vente à découvert affirme que les dépenses importantes d'Iron Mountain dans les centres de données dépassent ce que son budget à long terme peut supporter

** Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations faites ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté d'environ 15 % cette année