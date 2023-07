Iroko Zen signe son premier crédit bancaire durable avec HSBC Continental Europe

Le financement de type Sustainability Linked Loan (SLL) bénéficie d'un mécanisme novateur qui permet de lier le taux d'intérêt de la dette à l'atteinte d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Iroko Zen s'engage à respecter trois indicateurs clés chaque année, ce qui permettra de réduire le coût de la dette l'année suivante.

Ce portefeuille comprend des actifs localisés en Irlande (49%), en Espagne (35%), et en France (16%) et pouvant être complété par de nouveaux sites dans d'autres pays.

(AOF) - La SCPI Iroko Zen annonce la signature de son premier crédit bancaire durable avec HSBC Continental Europe. Ce financement marque un tournant significatif dans la croissance d’Iroko, avec la mise en place d'un prêt ESG novateur d'un montant initial de 50 millions d'euros pouvant être augmenté à 75 millions d’euros, en harmonie avec les enjeux sociaux et environnementaux actuels. Le prêt permettra à la SCPI Iroko Zen de financer un portefeuille immobilier pan européen d'une valeur d'environ 120 millions d'euros.

