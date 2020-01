Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irak-Heurts entre forces de sécurité et manifestants à Bagdad Reuters • 26/01/2020 à 15:23









BAGDAD, 26 janvier (Reuters) - Les forces de sécurité irakiennes ont ouvert le feu et fait usage de grenades lacrymogènes dimanche lors de nouveaux heurts avec des manifestants à Bagdad et dans plusieurs autres villes, selon un témoin de Reuters et des sources au sein des services de sécurité. Cette nouvelle tentative des autorités de faire reculer les manifestants et de reprendre la main est intervenue plusieurs heures après que l'influent imam chiite Moktada Sadr a annoncé samedi qu'il allait cesser de s'impliquer dans le soulèvement contre le gouvernement. Au moins 14 personnes ont été blessées dans les affrontements dans la capitale, d'après des sources au sein des services médicaux et de sécurité. Les troubles à Nassiria, dans le sud du pays, ont fait au moins 17 blessés, dont quatre par des tirs à balles réelles. Les manifestations se sont également poursuivies à Kerbala, Bassora, et Diwaniya. (Aziz El Yaakoubi, version française Gwénaëlle Barzic)

