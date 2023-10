Ipsos renforce sa position sur le marché automobile nord-américain grâce à l’acquisition de New Vehicle Customer Study d’InMoment

Paris (France) - New York (USA), le 9 octobre 2023 – Ipsos , l’une des plus grandes sociétés mondiales d’études de marché, annonce l’acquisition de New Vehicle Customer Study – le plus important et le plus ancien programme d’études syndiquées d’InMoment dans le secteur de l’automobile en Amérique du Nord.

New Vehicle Customer Study porte sur le comportement des acheteurs automobile aux États-Unis et au Canada. Il fournit aux principaux acteurs de cette industrie des analyses détaillées sur les raisons d’achat et de préférence des consommateurs, ainsi que l’évaluation de leur expérience avec leur véhicule neuf. Il s’agit du programme d’études de référence pour l’industrie, utilisé par des centaines de professionnels du secteur pour alimenter leurs stratégies marketing et de développement produit.

Cette acquisition renforce l’investissement d’Ipsos dans les plateformes technologiques de reporting et d’intégration de données alors que le Groupe fournit déjà des programmes similaires dans 20 marchés.

Ben Page , Directeur Général d’Ipsos, a commenté : « En ligne avec nos ambitions à horizon 2025, cette acquisition renforce et fait croître les capacités d’études de premier plan d’Ipsos dans le monde. L’expertise de NVCS, ainsi que ses équipes de talent, vont nous permettre d’accompagner nos clients du secteur automobile dans l’avenir, alors que la mobilité est en constante évolution. »

John Lewis , Directeur Général d’InMoment, a ajouté : « Nous sommes très heureux de l’adéquation entre NVCS et Ipsos, et nous sommes convaincus que cette combinaison apportera davantage de valeur à l’ensemble de nos clients. Cette transition nous permet également de nous concentrer davantage sur notre cœur de métier de gestion intégrée de l'expérience utilisateur pour nos clients du secteur automobile. »

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion,

présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

