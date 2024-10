Ipsos : Ralentissement de l’activité dans un climat des affaires plus difficile

Ralentissement de l’activité dans un climat des affaires plus difficile

Paris, 24 octobre 2024 – Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, a réalisé un chiffre d’affaires de 591 millions d’euros au troisième trimestre, en croissance de 0,5 % dont -0,1 % de croissance organique, 2,8 % liés aux acquisitions et -2,2 % d’effets de change. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’élève à 1 730 millions d’euros, en hausse de 3,3 %, dont 2,4 % de croissance organique. La performance est contrastée entre les différents marchés et pénalisée par un contexte macroéconomique et géopolitique incertain.

Ben Page, Directeur Général d’Ipsos, a déclaré : « Malgré le ralentissement de la croissance, nous restons confiants dans la robustesse de notre modèle opérationnel, et continuons à investir dans les technologies d'avenir et l'Intelligence Artificielle. La progression de la marge brute et la gestion efficace de nos coûts opérationnels nous permettent de maintenir, pour la quatrième année consécutive, notre objectif de marge opérationnelle d'environ 13 %. »

PERFORMANCE PAR TRIMESTRE

2024 vs. 2023 En millions d'euros Chiffre d’affaires

2024 Croissance

totale Croissance

organique 1 er trimestre 557,5 4,8 % 4,5 % 2 ème trimestre 581,0 4,7 % 3,1 % 3 ème trimestre 591,0 0,5 % -0,1 % Chiffre d'affaires 1 729,6 3,3 % 2,4 %

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d'euros Chiffre d'affaires

9 mois 2024 Contribution Croissance organique du trimestre Croissance

organique

9 mois EMEA 793,1 46 % 4,9 % 6,7 % Amériques 638,6 37 % -5,9 % -2,5 % Asie-Pacifique 297,8 17 % 1,4 % 3,1 % Chiffre d'affaires 1 729,6 100 % -0,1 % 2,4 %

L’activité dans la région EMEA continue d’afficher une performance solide avec

4,9 % de croissance organique au troisième trimestre, et 6,7 % sur les neuf premiers mois de l’année. Le Moyen-Orient enregistre une croissance organique à deux chiffres. En Europe Continentale, certains pays comme l’Allemagne et l’Italie affichent de très bons résultats. À l'inverse, un climat d'incertitude subsiste depuis l'été en France, ralentissant les décisions et les dépenses de nos clients.

L'Amérique latine enregistre une croissance solide depuis le début de l'année, mais la région Amériques est pénalisée par un contexte défavorable aux États-Unis. La situation d’Ipsos n’est pas isolée et d’autres grands acteurs du secteur des études de marché font face à des difficultés dans cette zone. Par ailleurs, la performance de nos lignes de service est inégale aux Etats-Unis : si les activités auprès des acteurs de la grande consommation affichent de bons résultats, d'autres sont en net repli, à l’instar des Affaires Publiques et de la Santé. La situation devrait s’améliorer en 2025, lorsque les mesures prises par la nouvelle équipe managériale auront porté leurs fruits et que se seront dissipées les incertitudes politiques. Hors Etats-Unis, la croissance organique du Groupe s’élève à 5,6 % depuis le début de l’année et 4,0 % sur le seul troisième trimestre.

Enfin, la région Asie-Pacifique affiche une croissance organique de 3,1 % sur les neuf premiers mois de l’année, dont 1,4 % au troisième trimestre. Alors que le contexte économique en Chine reste atone, le reste de la région est également affecté par la dégradation du contexte global impactant les grands clients internationaux, qui réduisent leurs dépenses.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

9 mois 2024 Contribution Croissance organique

du trimestre Croissance organique

9 mois Consommateurs 1 846,8 49 % 2,1 % 6,0 % Clients et salariés 2 358,4 21 % 2,4 % 1,1 % Citoyens 3 273,6 16 % -6,4 % -1,6 % Médecins et patients 4 250,7 14 % -4,2 % -3,1 % Chiffre d’affaires 1 729,6 100 % -0,1 % 2,4 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos activités auprès des consommateurs portent la croissance du Groupe. Cela reflète les bonnes performances de nos lignes de service liées à l’innovation, à l’expérience client et à la création publicitaire.

L’activité auprès des citoyens, médecins et patients est particulièrement pénalisée par la situation difficile aux Etats-Unis.

Enfin, nos nouveaux services (plateformes, offres ESG, data analytics et advisory ), qui représentent 22 % du chiffre d’affaires du Groupe, enregistrent une croissance organique de 10 % sur les neuf premiers mois de l’année. Elle est tirée par Ipsos.Digital, notre solution DIY , qui affiche une croissance de 32 % sur la même période.

PERSPECTIVES

Comme annoncé le 15 octobre, nous anticipons désormais une croissance organique d'environ 1 % pour cette année.

La progression de la marge brute, conjuguée à une bonne discipline financière, permet de maintenir notre objectif annuel de marge opérationnelle autour de 13 %.

En parallèle, le Groupe poursuit ses investissements dans le développement de plateformes et de solutions utilisant l'IA générative, ainsi que dans les processus de collecte de données numériques, qui sont au cœur de notre activité. Le développement d'Ipsos Facto, notre plateforme sécurisée d'IA générative, se poursuit. À ce jour, 70 % de nos employés l'utilisent régulièrement. L’IA générative nous permet de développer de nouvelles solutions répondant aux besoins évolutifs de nos clients. Cela inclut un travail innovant avec des données synthétiques et des solutions avancées, telles que les persona bots et les jumeaux numériques, pilotés pour les tests de produits et d'autres applications.

L’accélération de nos acquisitions a permis d’asseoir notre position de leader sur plusieurs marchés, notamment dans les Affaires Publiques. Fin août, Ipsos a lancé une offre publique d’achat amicale sur infas, leader dans la recherche du secteur public en Allemagne, pour devenir l'un des principaux acteurs du secteur dans ce pays. A ce jour, l’opération a obtenu l'approbation de 89,6 % des actionnaires.

Par ailleurs, le fonds Lac1, géré par Bpifrance, est devenu en septembre un actionnaire majeur d’Ipsos. Ce partenariat témoigne de la confiance dans le potentiel de croissance à long terme du Groupe et appuie ses ambitions de développement.

Notre revue stratégique, Horizons 2030, est désormais bien engagée. Nous en annoncerons les conclusions avant l’été 2025.

