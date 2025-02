Ipsos : les signaux sont au vert

(AOF) - Ipsos a déclaré un résultat net ajusté part du groupe 2024 de 244,1 millions d'euros, en hausse de près de 7% et une marge brute en progression de 120 points de base à 68,7% (67,5% en 2023). La marge opérationnelle ressort stable par rapport à 2023, à 13,1%. Le chiffre d'affaires annuel du spécialiste des études de marché s'établit à 2,44 milliards d'euros, en amélioration de 2,1% dont 1,3% de croissance organique. La capacité d’autofinancement du groupe est de 430 millions d’euros (+ 4,3 %.)

"Nous attendons en 2025 une reprise progressive de l'activité, au regard des bases de comparaison et au fur et à mesure que l'activité aux Etats-Unis se redresse. Nous anticipons une croissance organique supérieure à celle de 2024 et une marge opérationnelle de l'ordre de 13% à périmètre constant, hors impact des acquisitions de l'année 2025", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 21 mai 2025 une augmentation du dividende à 1,85 euro par action (soit une hausse de plus de 12 % et représentant plus de 33 % du résultat net ajusté par action), contre 0,90 euro au titre de 2020, 1,15 euro pour 2021, 1,35 euro pour 2022 et 1,65 euro en 2023.

- Cinquième mondial des études de marchés et sondages, créé en 1975 ;

- Chiffre d’affaires de 2,4 Mds€ réalisé à 43 % en Europe-Moyen-Orient-Afrique, à 40 % dans les Amériques et à 17 % en Asie-Pacifique ;

- Activité répartie entre 4 grandes audiences : les consommateurs pour 47 %, les clients et salariés (22 %), les citoyens (15 %) et les médecins et patients (16 %) ;

- Ambition « Total understanding project » : visant à dégager une croissance annuelle supérieure à celle du marché et à étendre le réseau aux Etats-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en France ;

- Capital détenu à 9,96 % des actions et 17,8 % des droits de vote par la famille fondatrice et + 5 % (avec objectif à court terme de 7 % des actions) par BPIFrance, le fondateur Didier Truchot étant président du conseil de 14 administrateurs et Ben Page directeur général.

- Agilité du modèle d’affaires visant à contrer la concurrence des sociétés de services informatiques et de communication dans la collecte des données :

- via des recrutements massifs, ceux dans la data passant de 1 500 à 2 000,

- via la revue des processus de collecte de données,

- via les neurosciences et les gisements d’information, offre de 5 services : Measuring differently, Having the data in real time, Analysing Big data, Offering support-based services et Ipsos Facto, plateforme d’IA générative,

- via l’Ipsos Knowledge Center : R&D analytique, analyse à valeur ajoutée…,

- via les nouveaux services -plateformes Ipsos Digital, Simstore, Communities, Askia,

Infotools, Synthesi…- renforcés par les acquisitions, affichant la plus forte croissance des facturations et contribuant à 22 % des revenus,

- via la revue stratégique « Horizons 2030 » aux conclusions attendues pour la mi-2025 ;

- Stratégie environnementale définie dans les programmes annuels « Taking Responsability » couvrant la quasi-totalité des filiales du groupe et visant la neutralité carbone pour 2035, avec 2023 pour point d’étape : 15 %, vs 2019, de réduction des émissions de CO2 par employé ;

- Croissance externe internationale dynamique : après les récentes entrées dans le groupe- les anglais Jarmany et Datasmoothie,, le néerlandais I&O Researchs, l’irlandais B&A - vers le succès de l’OPA amicale de + 60 M€ sur l’allemand infas, spécialisé en études de marché et d’opinion pour les services publics ;

- Bilan très sain : 1,4 Md€ de capitaux propres et 878 M€ de liquidités face à 100 M€ de dettes.

- Visibilité limitée et saisonnalité de l’activité (revenus, marge et génération de trésorerie plus élevés sur le 2 nd semestre) ;

- Redressement attendu à partir de 2025 de l’activité aux Etats-Unis, affectée depuis le début de l’année par les conditions de marché et par des problèmes de management ;

- Après un gain de 3,3 % des revenus à fin septembre et un fort ralentissement au 3 ème trimestre, objectif 2024 abaissé : hausse de 3 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle stable autour de 13 % ;

- Plan 2025 « The heart of science and Data » : croissance organique des revenus de 5 à 7 % par an et marge opérationnelle supérieure à13 % ;

- Dividende 2023 de 1,65 € et poursuite du programme de rachat d’actions.