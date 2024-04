Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos : dévisse de -10%, au contact des 60E information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 11:29









(CercleFinance.com) - La croissance annoncée de +4,5% au 1er trimestre déçoit le marché et Ipsos ouvre un gros 'gap' sous 65,35E et dévisse aussitôt de -10%, au contact des 60E, l'ex-plancher du 21 février et 22 (à l'ouverture).

En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le retracement du plancher annuel des 56E du 4 janvier.





Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -7.73%