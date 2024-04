Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: confirme ses objectifs pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Ipsos réalise un premier trimestre un chiffre d'affaires de 557,5 ME. La croissance du premier trimestre s'établit à 4,8 %, dont 4,5 % en organique, 2,7 % d'effet périmètre et -2,4% d'effets de change défavorables.



L'activité dans la région EMEA enregistre près de 10 % de croissance organique sur le premier trimestre 2024. ' Les résultats sont très bons, notamment en Allemagne, en Suisse et dans la plupart des marchés d'Europe continentale ' indique le groupe.



L'activité dans les Amériques est en recul de 3.2 %. La région Asie-Pacifique enregistre une croissance organique de plus de 9 % sur le trimestre. L'Inde et l'Asie du Sud-Est poursuivent leur dynamique avec des taux de croissance à deux chiffres.



' Nous confirmons nos objectifs pour 2024, soit une croissance organique supérieure à 4 % et une marge opérationnelle de l'ordre de 13 %. L'évolution de la marge brute et de nos coûts d'exploitation à fin mars est en ligne avec cette prévision ' indique le groupe.





Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +0.76%