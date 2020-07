Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos-CA en baisse de près de 26% au T2, l'activité s'améliore Reuters • 22/07/2020 à 19:17









PARIS, 22 juillet (Reuters) - Ipsos ISOS.PA a publié mercredi les résultats suivants: * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 786 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE, EN BAISSE DE 13% * CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 25,8% AU T2, À 357 MILLIONS D'EUROS * MARGE OPÉRATIONNELLE EN BAISSE D'ENVIRON 230 POINTS DE BASE AU S1 À 3,2% À 25 MILLIONS D'EUROS * RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN BAISSE DE 56,5% À 12,8 MILLIONS D'EUROS AU S1 * L'ACTIVITÉ SE SITUE DEPUIS QUELQUES SEMAINES À UN MEILLEUR NIVEAU * LE VOLUME D'ANNULATIONS ET DE REPORTS DÉCROÎT ET LE FLUX DE COMMANDES NOUVELLES SE RENFORCE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ISOS.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +1.68%