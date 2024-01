Ipsos acquiert Jarmany,

société spécialisée en gestion et en analyse de données

au Royaume-Uni

Paris , le 15 janvier 2024 - Ipsos , l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, annonce l'acquisition de Jarmany, entreprise reconnue au Royaume-Uni pour son savoir-faire en analyse et en stratégie de données.

Fondée en 2008, la société accompagne plusieurs entreprises internationales dans leurs décisions opérationnelles, financières et stratégiques. Son expertise repose sur l’agrégation, l’analyse et la visualisation des données, en utilisant notamment l’Intelligence Artificielle.

L'entreprise continuera d'être dirigée par ses co-fondateurs, Matthew Rhodes et Tom Hunt. Les équipes de Jarmany rejoignent les équipes d’Ipsos au Royaume-Uni, avec lesquelles elles travailleront en étroite collaboration pour développer leurs capacités d’intégration de données diverses et complexes.

Ben Page , Directeur Général d'Ipsos, commente : « Cette acquisition contribue au plan de croissance 2025 d'Ipsos en renforçant nos capacités d'analyse de données et en consolidant notre position de partenaire clé auprès de nos clients. Je suis ravi d'accueillir les équipes de Jarmany, qui vont permettre d’élargir notre offre dans des secteurs où nous sommes déjà présents. »

Matthew Rhodes et Tom Hunt , co-Directeurs Généraux de Jarmany, déclarent : « Nous sommes ravis de rejoindre Ipsos. Nous avons construit une équipe talentueuse de 70 experts dans les domaines technologiques où Ipsos cherche à se développer, tels que la gestion des données dans le cloud et l'automatisation des plateformes. Notre collaboration ouvre de nouvelles perspectives pour répondre aux enjeux de nos clients, tels que l’ESG ».

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

35 rue du Val de Marne

75 628 Paris, Cedex 13 France

Tél. + 33 1 41 98 90 00

Pièce jointe