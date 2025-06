Ipsen: résultats positifs d'une étude évaluant l'Onivyde information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé vendredi soir la publication de résultats positifs d'une étude de phase III évaluant l'Onivyde, un anticancéreux dont le laboratoire partage les droits avec le groupe Servier.



Ces données, présentées lors du congrès 2025 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), révèlent une survie globale médiane de 19,5 mois chez les patients survivants à long terme atteints d'un adénocarcinome pancréatique métastatique (mPDAC), une forme de cancer du pancréas.



L'essai porté sur l'administration en première ligne d'Onivyde en injection, en association avec l'oxaliplatine, le fluorouracile et la leucovorine chez des patients diagnostiqués à un plus jeune âge et qui présentent certaines localisations tumorales et métastatiques associées à une survie à long terme.



Dans un communiqué, Ipsen évoque des données positives sachant que les patients souffrant d'un d'adénocarcinome pancréatique ne vivent en moyenne que quatre à six mois après leur diagnostic.



Pour mémoire, Ipsen dispose des droits exclusifs de commercialisation pour les indications actuelles et futures d'Onivyde aux Etats-Unis tandis que Servier est responsable de la distribution du produit en dehors des Etats-Unis, de Taïwan et du Canada.



Ipsen a annoncé par ailleurs ce lundi avoir lancé un programme de rachat d'actions devant porter sur un nombre maximum de 600.000 titres, soit environ 0,7% de son capital.



Les actions rachetées seront principalement affectées à la couverture du plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés.



A la Bourse de Paris, l'action Ipsen reculait de 0,6% lundi matin dans un marché parisien en repli d'environ 0,8%.





