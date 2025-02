Ipsen: résultats des activités en progression en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Ipsen publie au titre de l'année 2024 un résultat net des activités en croissance de 12,1% à 857,8 millions d'euros, soit 10,27 euros par action, et une marge opérationnelle des activités en amélioration de 0,6 point à 32,6%.



A 3,4 milliards d'euros, les ventes du laboratoire pharmaceutique ont augmenté de 9,9% à taux de change constant (+8,7% en données publiées), tirées par une solide performance de toutes les aires thérapeutiques, en particulier les maladies rares (+67,4%).



Ipsen précise que les ventes de son Somatuline (lanréotide) ont progressé de 5,6%, tandis que celles du portefeuille de médicaments hors Somatuline ont enregistré une croissance à deux chiffres de 12,2%.



Un dividende en hausse de 16,7% à 1,40 euro par action sera proposé au titre de 2024. Pour l'année 2025, Ipsen vise une croissance des ventes totales supérieure à 5% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieures à 30%.





