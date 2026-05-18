Ipsen recule après des annonces pourtant encourageantes

Ipsen cède du terrain (-5,12%, à 157,50 euros) malgré les derniers résultats globalement encourageants d'une étude de phase II.

Cette dernière portait sur la Corabotase concernant les rides glabellaires modérées à sévères. Au cours de cet essai, à la semaine 4, environ 66% des patients traités ont présenté une amélioration statistiquement significative de deux degrés, contre 0% dans le groupe placebo et 54,3% pour les patients traités avec Dysport (un autre produit d'Ipsen). A la semaine 24, près de 60,8% des patients traités avec la Corobotase ont présenté une durée d'effet cliniquement significative et soutenue par rapport au placebo (0,2%) et à Dysport (36,7%).

Oddo BHF rappelle qu'Ipsen visait à montrer une durée d'action d'au moins six mois et que les scores de satisfaction des patients à la semaine 24 s'élevaient à 82,8%.

Les analystes estiment que l'annonce est positive et encourageante, mais qu'elle nécessite des validations ultérieures. En se basant sur la taille d'un marché de 5/6 milliards d'euros et sur l'avantage que présenterait un produit d'action longue (notamment face à Botox qui a une durée d'action établie à 3-6 mois, ou en élargissant le marché, car une action longue pourrait convaincre certains patients/clients nouveaux) un pic de ventes proche de 800 millions à 1 milliard d'euros semble crédible.

Oddo BHF reste à neutre sur le titre Ipsen, en visant une cible de cours de 170 euros.