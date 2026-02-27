 Aller au contenu principal
Ipsen reçoit un avis positif du CHMP pour Ojemda
27/02/2026

Ipsen SA IPN.PA :

* REÇOIT UN AVIS POSITIF DU CHMP POUR OJEMDA EN MONOTHÉRAPIE POUR LE TRAITEMENT DES ENFANTS ATTEINTS DE GLIOME PÉDIATRIQUE DE BAS GRADE EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE, AVEC ALTÉRATION DE BRAF

* LA DÉCISION S'APPUIE SUR LES DONNÉES DE L'ÉTUDE PIVOT DE PHASE II FIREFLY1

* S'IL EST APPROUVÉ, OJEMDA DEVRAIT DEVENIR LA PREMIÈRE ET LA SEULE THÉRAPIE CIBLÉE DANS L'UE POUR LES ENFANTS ATTEINTS D'UN GLIOME PÉDIATRIQUE DE BAS GRADE EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE AVEC ALTÉRATION DE BRAF

Valeurs associées

IPSEN
163,3000 EUR Euronext Paris +1,74%
