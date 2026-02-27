Ipsen reçoit un avis positif du CHMP pour Ojemda

Ipsen SA IPN.PA :

* REÇOIT UN AVIS POSITIF DU CHMP POUR OJEMDA EN MONOTHÉRAPIE POUR LE TRAITEMENT DES ENFANTS ATTEINTS DE GLIOME PÉDIATRIQUE DE BAS GRADE EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE, AVEC ALTÉRATION DE BRAF

* LA DÉCISION S'APPUIE SUR LES DONNÉES DE L'ÉTUDE PIVOT DE PHASE II FIREFLY1

* S'IL EST APPROUVÉ, OJEMDA DEVRAIT DEVENIR LA PREMIÈRE ET LA SEULE THÉRAPIE CIBLÉE DANS L'UE POUR LES ENFANTS ATTEINTS D'UN GLIOME PÉDIATRIQUE DE BAS GRADE EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE AVEC ALTÉRATION DE BRAF

Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA

(Rédaction de Gdansk)