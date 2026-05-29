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Ipsen lance sa cinquième opération d'actionnariat salarié à l'échelle mondiale
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 18:17

Le laboratoire biopharmaceutique français déploie un nouveau plan d'actionnariat salarié dans 36 pays. Réalisée avec une décote de 20%, l'opération vise à associer plus étroitement les équipes mondiales aux performances futures du groupe.

Fidèle à sa politique d'épargne salariale, Ipsen engage une nouvelle démarche de partage de la valeur. Le groupe a officialisé ce jour le lancement de sa cinquième opération d'actionnariat salarié au cours des dix dernières années. Ce plan de grande envergure couvrira 36 pays, de la France aux États-Unis, en passant par la Chine, le Brésil et le Japon.

L'opération sera réalisée par le biais d'une cession d'actions auto-détenues, une formule qui présente l'avantage de ne pas diluer le capital existant par la création de nouvelles actions. Le volume global proposé à la souscription sera strictement plafonné à 1% du capital social de la société.

Un prix d'entrée fixé à 130,96 euros

Sur délégation du conseil d'administration, le directeur général d'Ipsen a fixé ce vendredi 29 mai 2026 le prix de souscription à 130,96 euros par action. Ce tarif préférentiel a été calculé sur la base de la moyenne des cours d'ouverture de l'action Ipsen sur Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cette décision, à laquelle a été appliquée une décote réglementaire de 20%.

L'offre s'adresse aux salariés affichant au moins trois mois d'ancienneté, ainsi qu'aux retraités et pré-retraités ayant conservé des avoirs dans le Plan d'Épargne de Groupe (PEG). Signe de l'engagement de l'employeur, les salariés actifs éligibles bénéficieront d'un abondement (un versement complémentaire) de la part d'Ipsen.

Un horizon de placement à 5 ans

En contrepartie des avantages financiers octroyés - notamment la décote et l'abondement -, les actions acquises par les salariés, que ce soit en direct ou via un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE), seront bloquées pour une période minimale de cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Le calendrier de l'opération est désormais précisément établi : la période de souscription officielle s'ouvrira du 3 juin au 17 juin 2026, tandis que le règlement-livraison des titres interviendra le 28 juillet 2026.

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