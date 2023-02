Ipsen, l’Université de Montréal et IRICoR étendent leur partenariat en oncologie avec la signature d’un accord de licence exclusif et deux nouveaux programmes en phase de recherche

Ipsen gérera désormais l’ensemble des activités de développement et de commercialisation de l’actif sous licence

Ipsen, l’Université de Montréal et IRICoR poursuivront leur partenariat avec une nouvelle collaboration et une option d’accord de licence pour deux nouveaux programmes d’oncologie en phase de recherche

PARIS, FRANCE, MONTRÉAL, CANADA, le 15 février 2023 – Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), l’Université de Montréal et IRICoR annoncent qu’Ipsen a exercé son option pour acquérir les droits exclusifs d’un programme en phase préclinique avec des applications potentielles en oncologie. Cet accord de licence est le fruit d’une collaboration réussie entre Ipsen, l’Université de Montréal et IRICoR depuis mai 2020. Ipsen mènera désormais l’ensemble des activités de développement et de commercialisation du candidat-médicament à l’échelle mondiale. Conformément aux termes de l’accord de licence, l’Université de Montréal recevra un paiement initial et sera éligible à des versements supplémentaires à l’atteinte de jalons de développement et de commercialisation ainsi qu’à des redevances sur le chiffre d’affaires net.

« Chez Ipsen, nous sommes convaincus que c’est en nouant de grands partenariats que nous saisirons de grandes opportunités », a déclaré Christelle Huguet, Vice-Présidente Senior, Directrice de la Recherche, de l’Innovation Externe et du Développement Précoce (REED) d’Ipsen. « Nous sommes déterminés à faire poursuivre le développement de ce traitement expérimental tout en identifiant son application à différents types de tumeurs tant solides qu’hématologiques. »

Par ailleurs, Ipsen, l’Université de Montréal et IRICoR annoncent également l’expansion de leur partenariat stratégique avec la signature d’un nouveau contrat de collaboration pluriannuel jumelé à une entente d’option de licence. Ce nouveau contrat a trait à deux (2) programmes précoces en oncologie. Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, l’équipe de chercheurs interdisciplinaires spécialisée en découverte de médicaments de l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal assurera l’identification, la synthèse et le développement de composés thérapeutiques de haute qualité jusqu’à la phase du candidat-médicament. Ipsen versera à l’Université de Montréal un paiement initial et financera la recherche des deux premières molécules qui atteindront le stade de candidat-médicament. Si Ipsen exerce son option, la société assurera l’ensemble des activités de développement et de commercialisation des candidats-médicaments à l’échelle mondiale. L’Université de Montréal sera éligible à recevoir des paiements supplémentaires liés à l’atteinte de jalons de développement et de commercialisation, ainsi qu’à des redevances progressives allant jusqu’à un pourcentage à deux chiffres pour tout produit commercialisé.

« Compte tenu de l’expertise reconnue d’Ipsen en oncologie, cette collaboration jouera un rôle clé dans le développement de cette molécule prometteuse et nous avons hâte de poursuivre ce partenariat de recherche pour apporter des traitements innovants aux patients dont les besoins ne sont pas comblés par les traitements actuels », a déclaré Michel Bouvier, Directeur général de l’IRIC à l’Université de Montréal.

« La conclusion de cet accord de licence exclusif et de la nouvelle collaboration basée sur la découverte de nouvelles molécules dans le cadre de recherche en oncologie sur des cibles à fort potentiel s’inscrivent dans la suite logique de notre partenariat stratégique avec Ipsen », a déclaré Claude Larose, Vice-Président Développement des affaires d’IRICoR. « Ce programme était initialement financé par IRICoR avant la mise en place d’un partenariat avec Ipsen. Nous sommes donc ravis de constater les derniers progrès réalisés par Ipsen et avons hâte de développer ce nouveau programme de découverte de médicaments en vue d’un futur accord de licence avec Ipsen, afin de fournir de nouveaux traitements aux patients et de saisir de nouvelles opportunités de création de valeur sur le long terme. »

FIN

À propos d’Ipsen

Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies Rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires Groupe de 3,0 milliards d’euros pour l’exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Outre sa stratégie d’innovation externe, les efforts d’Ipsen en matière de R&D sont focalisés sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur de clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États- Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 000 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com.

À propos d’IRICoR

Centre d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) du gouvernement canadien basé à l’Institut de recherche en immunologie et cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal, l’IRICor est un leader pancanadien dans la réduction des risques pour des actifs à un stade de développement précoce dans la découverte de médicament. Le mandat d'IRICoR est d'accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies dans les cancers et les maladies rares. Depuis 2008, IRICoR allie avec succès expertises d'affaires et recherche de pointe selon les standards de l'industrie. IRICoR investit et soutient des projets sélectionnés particulièrement novateurs assurant une transition efficace de la recherche fondamentale en potentielles nouvelles thérapies novatrices, par le biais de partenariats de codéveloppement avec l'industrie biopharmaceutique ou de création d'entreprises dérivées. IRICoR donne ainsi accès à des projets académiques et de l'industrie sélectionnés à son réseau d'experts et d'infrastructures de pointe en découverte de médicaments incluant l’une des plus grandes unités de recherche pharmaceutique en milieu académique au Canada. Les sources de financement majeures d'IRICoR proviennent du Programme des centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) du gouvernement canadien, du Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI) et des partenariats collaboratifs avec l'industrie biopharmaceutique. Pour plus d’informations sur l’IRICoR, consultez : www.iricor.ca

À propos de l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L’IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d’envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer. Pour plus d’informations sur l’IRIC, rendez-vous sur : www.iric.ca .

Avertissement Ipsen

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction d’Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques et d’incertitudes connus ou non qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. Ces risques et incertitudes pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers qui sont basés sur des conditions macroéconomiques raisonnables, provenant de l’information disponible à ce jour. L’utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d’expressions similaires a pour but d’identifier des déclarations prévisionnelles, notamment les attentes d’Ipsen quant aux événements futurs, y compris les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen, et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau médicament peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la concurrence des médicaments génériques qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un médicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du médicament concerné. Il ne saurait être garanti qu’un médicament recevra les approbations réglementaires nécessaires ou qu’il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations du taux d’intérêt et du taux de change ; l’incidence de la réglementation de l’industrie pharmaceutique et de la législation en matière de soins de santé ; les tendances mondiales à l’égard de la maîtrise des coûts en matière de soins de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l’obtention d’une approbation réglementaire ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l’instabilité financière de l’économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l’égard de l’efficacité des brevets d’Ipsen et autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets et/ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, qui pourraient potentiellement générer des redevances substantielles ; ces partenaires pourraient agir de telle manière que cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités d’Ipsen ainsi que sur ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un des partenaires d’Ipsen pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents de référence enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document d’enregistrement universel 2021 d’Ipsen, disponible sur son site web ipsen.com.

Contacts





Investisseurs



Ipsen :

Craig Marks

Vice President, Investor Relations

+44 7484 349 193











Médias

Ipsen:

Jess Smith

Head of R&D and Global Partnering Communications

+44 7557 267634







IRICoR:

Alix Molinier

Project manager

+1 514-343-6111 #0324







IRIC:

Noémie Desbois Mackenzie

Manager – Communication

+1 514 475 7682



Ioana Piscociu

Senior Manager, Global Media

Relations

+33 6 69 09 12 96

Pièce jointe