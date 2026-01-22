 Aller au contenu principal
Ipsen entouré après une décision de justice favorable
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 10:32

Ipsen ( 1,66%, à 135 euros) se distingue grâce à une décision de justice favorable. Mercredi soir, le laboratoire a annoncé que le Tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale avait rendu sa décision finale en faveur d'Ipsen.

Il a, par conséquent, rejeter la demande introduite par Galderma dans le cadre de la procédure d'arbitrage relative à la résiliation par Ipsen de l'accord de R&D. Cette décision confirme la totalité des droits d'Ipsen sur ses programmes toxines en phase clinique dans le domaine de l'esthétique.

Pour David Loew, directeur général d'Ipsen : " cette décision décisive du Tribunal arbitral soutient la position de leader d'Ipsen dans la recherche et le développement en neurosciences. Nous continuons à évaluer toutes les options afin de maximiser la valeur d'IPN10200 ".

Oddo BHF rappelle que Galderma est le partenaire du laboratoire français pour la commercialisation d'une toxine depuis 2007 et jusqu'en 2036. Le litige entre les deux parties est lié à la validité de la résiliation par Ipsen en 2023 d'un accord de collaboration en R&D conclu en 2014, dans le cadre des programmes de neurotoxines précoces respectifs des deux parties, y compris le développement de l'IPN10200. Il s'agit d'une molécule recombinante conçue pour obtenir une durée d'effet plus longue (au moins 6 mois d'action). Elle est actuellement en phase de recherche I et II en esthétique et thérapeutique. Le litige portait sur les indications esthétiques, sur lesquelles Ipsen conduit 4 essais de phase II dans différentes indications (rides modérées à sévères du haut visage, rides glabellaires, rides du front et rides latérales des canthus).

Les analystes d'Oddo BHF estiment que grâce à cette décision de justice, Ipsen va pouvoir mieux maîtriser l'avenir du produit, sauf si Galderma fait appel, ce qui prolongerait la procédure de 2 ou 3 ans.

La recommandation reste à Neutre avec une cible de 137 euros.

Valeurs associées

IPSEN
133,8000 EUR Euronext Paris +0,75%
