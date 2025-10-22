Ipsen entouré après sa publication trimestrielle, le relèvement d'objectifs et une acquisition

(AOF) - Ipsen (+5,39%, à 119,20 euros) est particulièrement entouré et devrait mettre fin à une série de trois replis consécutifs. Le laboratoire a publié un bon chiffre d’affaires trimestriel, a relevé certains de ses objectifs financiers et a annoncé une acquisition. Sur la période de juillet à septembre, les revenus d’Ipsen ont connu une croissance de 9,4%, ou de 13,7% à taux de change constants, pour atteindre 915 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, ces données sont respectivement en hausse de 9,6 et 12,1%, pour des revenus de 2,734 milliards d’euros.

Le groupe précise que sa croissance depuis le début de l'année a été portée par ses trois divisions : Oncologie (+4,5% en données publiées, à 1,912 milliard d'euros), Maladies Rares (+97%, à 255,4 millions d'euros) et Neurosciences (+5,8%, à 567,3 millions d'euros). Parmi les produits de la société qui ont soutenu la croissance : Iqirvo (pour le traitement d'une maladie du foie appelée cholangite biliaire primitive), Bylvay (pour le traitement du prurit) et Somatuline (pour traiter certaines tumeurs hormonodépendantes et troubles hormonaux rares).

RBC Capital, Invest Securities et UBS sont unanimes pour mentionner que la publication d'Ipsen est supérieure aux prévisions. Pour la banque suisse, les revenus trimestriels de 915 millions d'euros dépassent de 3% les attentes, grâce aux ventes meilleures que prévu de Somatuline, qui ont dépassé le consensus de 7%, reflétant la persistance des pénuries de génériques en Amérique du Nord et en Europe.

Objectifs relevés

Face à cette bonne publication, le laboratoire a révisé, pour la seconde fois cette année, ses prévisions annuelles. Le laboratoire vise désormais une croissance annuelle de ses revenus d'environ 10%, contre une hausse supérieure à 7% annoncée fin juillet. Au début de l'année, Ipsen visait une progression au-dessus de 5%. Quant à la marge opérationnelle des activités, elle devrait être d'environ 35% du chiffre d'affaires. Auparavant elle était attendue supérieure à 30%, puis supérieure à 32%. Le laboratoire précise que " ces perspectives anticipent un impact limité des génériques du lanréotide sur les ventes de Somatuline, ainsi qu'une accélération de la croissance des autres produits du portefeuille ".

Pour RBC Capital, ces prévisions revues à la hausse impliquent un chiffre d'affaires supérieur de 1% et un résultat opérationnel courant supérieur de 9% au consensus actuel pour l'exercice. Chez UBS, le chiffre d'affaires implicite est également 1% au-dessus du consensus, tandis que l'objectif de résultat opérationnel courant se situe à 10%.

Acquisition annoncée

Comme si l'actualité n'était pas assez chargée entre la publication des revenus trimestriels et la révision à la hausse des objectifs financiers annuels, Ipsen a annoncé une acquisition. Le laboratoire a signé un accord définitif d'achat d'actions pour racheter ImCheck Therapeutics, une société de biotechnologie française privée, pionnière dans le développement de thérapies d'immuno-oncologie de nouvelle génération. Avec cette opération, Ipsen vise principalement le programme clinique de phase I/II évaluant l'ICT01, dans le traitement de première ligne de la leucémie myéloïde aigüe chez des patients inéligibles à une chimiothérapie intensive.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'ImCheck Therapeutics recevront un paiement en numéraire de 350 millions d'euros à la clôture, ainsi que des paiements différés conditionnés à l'obtention de certaines autorisations réglementaires et à l'atteinte d'étapes commerciales prédéfinies.

Les analystes d'UBS et RBC Capital ont indiqué que le montant total de cette opération devrait être d'environ 1 milliard d'euros, en prenant en compte les 350 millions d'euros initiaux.

Face à tous ces éléments, le sentiment positif demeure sur le dossier et, RBC Capital a maintenu son opinion Surperformance sur le titre Ipsen, en visant 148 euros, tandis qu'UBS est resté à Acheter avec une cible de 145 euros. Ces objectifs de cours font ressortir un potentiel de hausse compris entre 28 et 30% par rapport à la clôture de mardi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème biopharmaceutique française focalisée sur les médicaments innovants en oncologie, dans les maladies rares et en neurosciences, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ réparti entre les plateformes de croissance pour 75% (Decapeptyl, Cabometyx, Onivyde, Somatuline et Tazverik), les neurosciences (Dysport) pour 21 % et les maladies rares (Bylvay, NutropinAq, Increlex et Sohonos) ;

- Présence internationale équilibrée entre l’Europe (40 %) et les États-Unis (33 %) ;

- Ambition : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapepty, Onivyde, Somatuline), maladies rares (NutropinAq et Increlex) et neurosciences (Dysport), regroupés dans un portefeuille aux ventes de 500 M€ au moins par produit ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour et Schwabe (54 % des actions et 72,36 % des droits de vote) et par M.Swabe (4,34 %), Marc de Garidel présidant le conseil de 13 administrateurs, David Loew étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réduction des frais administratifs et généraux et accroissement des efforts en R&D,

- gestion active du portefeuille entre cessions (le Priority Review Voucher et Increlex) et acquisitions, les produits récemment acquis (Bylvay et Tazverik) contribuant fortement à la croissance du chiffre d’affaires,

- accélération de la croissance et économies de coûts via les partenariats :

- succès cliniques et commerciaux avec Genfit pour l’Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et avec Marengo Therapeutics… ;

- 4 autres partenariats prometteurs : licence mondiale pour le développement et la commercialisation du STRO-003, anticorps-médicament ciblant l’antigène tumoral ROR1 créé par Sutro Biopharma, collaboration mondiale avec Skyhawk Therapeutic (molécules modulant l’ARN contre les maladies neurologiques rares, avec Foreseen Biothech (anticorps-médicament) et partenariat mondial hors Etats-Unis avec Day One (Tovorafenib, anti-cancer du cerveau enfantin).

- Financement de la croissance portée par un travail d’allongement de la dette ;

- Innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée à Oxford, Cambridge, Saclay et Shangaï), aboutissant à la création d'un portefeuille de 31 médicaments approuvés ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » visant la neutralité carbone en 2025 :

- focus sur la consommation d’eau et le traitement des déchets,

- intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Bilan non endetté, avec 3,8 Mds€ de capitaux propres et, à fin juin,, 451 M€ d’autofinancement libre et une trésorerie nette de 488 M€.

Défis

- Réduction de la dépendance aux médicaments Somatuline, très concurrencé aux États-Unis, Décapeptyl et Dysport, les plateformes en oncologie et neurosciences associées aux produits de Bylvay et Tazverik assurant les 2/3 des ventes ;

- Second semestre 2025 crucial : après l’autorisation obtenue fin juillet en Europe pour le Cobometyx, attente de celle pour le Tovorafenib puis résultats des essais pour le Fidrisertib (essai pivot) et, surtout, pour le LANT (phase II) ;

- Poursuite du succès des 3 lancements majeurs en 2024 -Elafibranor au niveau mondial, Onivyde aux États-Unis, Odevixibat dans l’Union européenne- et de celui d’Iqirvo en Italie ;

- Après une hausse de 11,4 % des ventes et de 21,9 % du résultat opératonnel au 1 er semestre, objectifs 2025 rehaussés : croissance des ventes de + 7 % et marge opérationnelle de + 32 % ;

- Stratégie 2023- 27 d’une croissance annuelle des revenus d’au moins 7 % et marge opérationnelle d’au moins 32 % ;

- Dividende 2024 de 1,2 €.