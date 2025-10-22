Ipsen enregistre une forte dynamique commerciale au cours des neuf premiers mois de l'année 2025 et revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours

Croissance du chiffre d’affaires du Groupe de 12,1 % à taux de change constant 1 au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, ou 9,6 % en données publiées, portée par les trois aires thérapeutiques et incluant les solides performances d’Iqirvo®, Bylvay® et Somatuline®

au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, ou 9,6 % en données publiées, portée par les trois aires thérapeutiques et incluant les solides performances d’Iqirvo®, Bylvay® et Somatuline® Nouvelle révision à la hausse des prévisions financières pour l'année 2025, anticipant une érosion plus lente qu’anticipée des ventes de Somatuline® et une croissance accélérée des ventes du reste du portefeuille 2 : croissance du chiffre d’affaires d’environ 10,0 % à taux de change constant (objectif précédent : supérieure à 7,0 %) ; marge opérationnelle d’environ 35,0 % du chiffre d'affaires (objectif précédent : supérieure à 32,0%)

: croissance du chiffre d’affaires d’environ 10,0 % à taux de change constant (objectif précédent : supérieure à 7,0 %) ; marge opérationnelle d’environ 35,0 % du chiffre d'affaires (objectif précédent : supérieure à 32,0%) Annonce aujourd’hui de la signature d’un accord définitif en vue de l’acquisition d’ImCheck Therapeutics, avec l'ajout d'un actif de phase II, premier de sa classe (« first-in-class ») renforçant le portefeuille de produits en oncologie du Groupe



PARIS, FRANCE, 22 octobre 2025 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’exercice et pour le troisième trimestre 2025.



« Nous avons enregistré une forte dynamique au cours des neuf premiers mois de 2025, portée par une croissance soutenue de nos trois aires thérapeutiques et par la contribution croissante de notre portefeuille dédié aux maladies rares du foie. Forts de cette dynamique, nous relevons une nouvelle fois nos perspectives pour l’ensemble de l’année. » a déclaré David Loew, Directeur Général d’Ipsen.

« Ce trimestre a également été marqué par des avancées majeures, notamment les résultats prometteurs de l’essai de phase II LANTIC, avec IPN10200, une molécule différenciée, première de sa classe et à action prolongée. Par ailleurs, avec le projet d’acquisition d’ImCheck Therapeutics, annoncé aujourd’hui, nous intégrons un actif de première classe pour enrichir notre portefeuille de produits en oncologie. Nous restons déterminés à faire progresser la science car nous croyons que chaque patient mérite une vie pleinement vécue. »

Objectifs financiers pour l’année 2025

Compte tenu de la forte performance du troisième trimestre, le Groupe revoit à nouveau à la hausse ses objectifs financiers pour l’exercice 2025 :

Croissance du chiffre d’affaires d’environ 10,0 % (objectif précédent : supérieure à 7,0%), à taux de change constant. Sur la base des taux de change moyens en septembre 2025, Ipsen anticipe un impact défavorable des devises de l’ordre de 3 %

Marge opérationnelle des activités d’environ 35,0 % du chiffre d’affaires (objectif précédent : supérieure à 32,0%)

Ces perspectives anticipent un impact limité des génériques du lanréotide sur les ventes de Somatuline®, ainsi qu’une accélération de la croissance des autres produits du portefeuille.

Progrès du portefeuille de produits au T3 2025

Le 22 septembre 2025, Ipsen a annoncé que l’essai de Phase II LANTIC en esthétique a démontré un profil clinique différencié à longue durée d’action, premier de sa classe pour l’IPN10200, une molécule recombinante première de sa classe, spécifiquement conçue pour générer une affinité et une internalisation accrues du récepteur offrant une durée d’effet plus longue. Les données ont démontré un début d’action rapide un effet maximal supérieur au placebo. Une majorité substantielle de patients ont présenté une durée d’effet cliniquement significative plus longue par rapport au placebo et à Dysport®, définie par le score « Aucune » ou « Légère » de la sévérité des rides à la semaine 24. Les données seront présentées lors d’une prochaine conférence scientifique au premier semestre 2026 ; les activités de lancement de l’étude de Phase III ont débuté.

Le 19 septembre 2025, Ipsen a annoncé l’autorisation réglementaire pour Bylvay® (odévixibat) dans le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP) au Japon, offrant une option de traitement non chirurgicale pour les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes.

Le 23 juillet 2025, Ipsen a reçu l’approbation de la Commission européenne pour Cabometyx® (cabozantinib) dans les tumeurs neuroendocrines avancées préalablement traitées, sur la base des résultats positifs de l’étude de Phase III CABINET.

Business development

Le 22 octobre 2025, Ipsen a annoncé la signature d’un accord définitif d'achat d'actions en vue de l’acquisition d’ImCheck Therapeutics, une société de biotechnologie française privée, pionnière dans le développement de thérapies d’immuno-oncologie de nouvelle génération. Cette acquisition cible principalement le programme clinique de phase I/II évaluant l’ICT01, dans le traitement de première ligne de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) chez des patients inéligibles à une chimiothérapie intensive. Une étude de phase IIb/III devrait être initiée en 2026. ICT01 est un anticorps monoclonal premier de sa classe ciblant BTN3A, une molécule immuno-régulatrice largement exprimée à travers de nombreux cancers. ICT01 a obtenu la désignation « Orphan Drug Designation » par la Food and Drug Administration américaine et « Orphan designation » de l’Agence européenne des médicaments en juillet 2025.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires d’ImCheck Therapeutics recevront un paiement en numéraire de 350 millions d’euros à la clôture de la transaction, ainsi que des paiements différés conditionnés à l’obtention de certaines autorisations réglementaires et à l’atteinte d’étapes commerciales prédéfinies. La finalisation de la transaction est prévue d’ici la fin du premier trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de neuf mois courant jusqu’au 30 septembre 2025 (depuis le début de l’exercice, les neuf premiers mois de 2025) et la période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2025 (le troisième trimestre ou T3 2025), comparativement à la période de neuf mois jusqu’au 30 septembre 2024 (les neuf premiers mois de 2024) et la période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2024 (le troisième trimestre ou T3 2024) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances réalisées depuis le début de l’exercice, soit les neuf premiers mois de 2025.

À propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences.

Notre portefeuille de produits en R&D s'appuie sur l'innovation interne et externe et sur près de 100 ans d'expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com .

Avertissements et/ou déclarations prospectives

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction d’Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques et d’incertitudes connus ou non qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d’après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d’Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen, et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau médicament peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un médicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du médicament concerné. Il ne saurait être garanti qu’un médicament recevra les approbations réglementaires nécessaires ou qu’il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d’Ipsen ainsi qu’à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière édition du Document d’enregistrement universel d’Ipsen, disponible sur ipsen.com

