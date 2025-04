Ipsen: croissance de près de 12% des ventes trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Ipsen dévoile des ventes de 918,8 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en croissance de 11,7% (+11,6% à taux de change constant), 'tirée par toutes les aires thérapeutiques, incluant une contribution croissante d'Iqirvo et de Bylvay'.



'L'année 2025 s'annonce importante, portée par plusieurs lancements en cours et des jalons clés attendus sur l'ensemble du portefeuille de produits', met en avant David Loew, le directeur général du laboratoire pharmaceutique.



Ipsen confirme ainsi ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à savoir une croissance des ventes totales supérieure à 5% à taux de change constant, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30%.





