Ipsen: accord de licence mondiale avec Sutro Biopharma

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la signature avec Sutro Biopharma d'un accord exclusif de licence mondiale pour STRO-003, un conjugué anticorps-petite molécule (ADC) en voie de franchir ses dernières étapes de développement préclinique.



Ce candidat ADC, le premier à rejoindre le portefeuille en expansion d'Ipsen, cible l'antigène tumoral ROR1, connu pour être surexprimé dans de nombreux types de cancer, notamment les hémopathies malignes et les tumeurs solides.



'STRO-003 a fait preuve d'efficacité en monothérapie et a affiché un profil de tolérance satisfaisant pendant son développement préclinique dans les tumeurs solides et les hémopathies malignes', souligne le laboratoire pharmaceutique.



Selon les termes convenus, Ipsen obtient les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation, et Sutro Biopharma est éligible au versement de paiements pouvant atteindre un maximum de 900 millions de dollars.





