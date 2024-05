IPC américain: Vontobel redoute l'inflation des services

(AOF) - "L'événement le plus important de cette semaine sera probablement la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain de ce mercredi", annonce Felipe Villarroel, gérant chez TwentyFour AM, boutique Vontobel. "On s'attend à ce que l'inflation globale atteigne 0,4 % en glissement mensuel et 3,4 % en glissement annuel, tandis que l'inflation de base devrait s'établir à 0,3 % en glissement mensuel, soit 3,6 % en glissement annuel". Le gérant souligne que ces quatre chiffres sont "légèrement trop élevés par rapport à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale".

"Si les chiffres réels atteignent ces niveaux, cela confirmera que l'inflation continue d'évoluer à un rythme léthargique et que les progrès ont en effet atteint un plateau" ce qui "n'est évidemment pas ce que les responsables de la Fed souhaitent".

"Si les chiffres de l'IPC sont conformes aux attentes, bien qu'ils soient élevés dans le contexte de l'objectif de 2 % de la Fed, ils ne feront pas trop bouger les choses pour les bons du Trésor américain", sauf si l'inflation est conforme aux prévisions, mais que "les détails montrent une détérioration de l'inflation des services alors que les biens continuent de baisser".

Les bons du Trésor pourraient alors se vendre, car la Fed "a besoin de voir l'inflation du logement et l'inflation des services, en général, prendre le relais désinflationniste des biens pour que les chiffres globaux continuent à baisser vers l'objectif de la Fed d'une manière durable".