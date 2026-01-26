IonQ rachète SkyWater pour 1,8 milliard de dollars afin d'intégrer la production de puces quantiques
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 15:12
SkyWater, qui opère plusieurs sites de production dans le Minnesota, la Floride et le Texas, sera transformée en pôle industriel quantique tout en conservant ses activités existantes de fabrication de wafers, d'encapsulation avancée et de composants spécialisés. Les actionnaires de SkyWater recevront 15 dollars en numéraire et 20 dollars en actions IonQ par titre, soit une prime de 12% sur le dernier cours coté. La finalisation de l'opération est attendue entre le deuxième et le troisième trimestre 2026.
À terme, SkyWater deviendra une filiale autonome d'IonQ, dirigée par son PDG actuel Thomas Sonderman, qui reportera directement à Niccolo de Masi, PDG d'IonQ. L'entreprise a précisé viser un chiffre d'affaires 2025 dans le haut, voire au-delà, de sa prévision initiale de 106 à 110 millions de dollars. L'annonce a été bien accueillie par les marchés : les actions de SkyWater progressent d'environ 7% en avant-Bourse, tandis que le titre IonQ progresse de près de 3%, signe d'un soutien des investisseurs à cette intégration verticale dans un secteur en pleine croissance.
Valeurs associées
|50,240 USD
|NYSE
|+6,22%
A lire aussi
-
Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,73 milliard de dollars de sorties nettes la semaine passée, le montant le plus élevé depuis mi-novembre 2025, traduisant la prudence des investisseurs. Ce mouvement s'explique notamment par la ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert lundi en hausse, en amont d'une semaine marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ... Lire la suite
-
Beyond Meat poursuivie en justice pour avoir prétendument dissimulé la nécessité d'une importante réduction de valeur
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel Beyond Meat BYND.O a été poursuivie en justice par des actionnaires ... Lire la suite
-
Vers un léger repli du marché du travail aux Etats-Unis, ralentissement de l'inflation dans la zone euro, anticipation de mesures de relance en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'équilibre mondial évolue, en particulier dans un contexte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer