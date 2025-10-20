IONQ progresse et s'associe à la stratégie nationale italienne pour la technologie quantique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la société d'informatique quantique IonQ IONQ.N augmentent de 3,8 % à 65,39 $ avant la mise en marché

** IonQ s'associe à la stratégie nationale italienne pour la technologie quantique afin de soutenir la transition industrielle du pays et d'assurer la souveraineté numérique à long terme, déclare la société.

** IonQ annonce son rôle de membre fondateur de Q-Alliance, une initiative visant à établir un centre d'informatique quantique en Italie

** "IonQ offre à l'Italie une opportunité fantastique de mener une "Renaissance quantique" susceptible de transformer non seulement le pays mais aussi l'UE", déclare Niccolo de Masi, président-directeur général d'IonQ

** Les pairs Rigetti Computing RGTI.O , D-Wave Quantum

QBTS.N et Quantum Computing QUBT.O ont progressé de 2,5 % à 3,4 % avant la mise sur le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, IonQ a gagné 50,7 % cette année