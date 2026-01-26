IONQ chute après l'annonce de l'acquisition de SkyWater Technology par la société d'informatique quantique

26 janvier - ** Les actions de la société d'informatique quantique IONQ IONQ.N chutent de 1,8 % à 46,38 $ avant la mise sur le marché

** IONQ signe un accord pour acheter le fabricant de puces SkyWater Technology SKYT.O pour 35 dollars par action, soit environ 1,8 milliard de dollars, selon un rapport du Wall Street Journal

** Les actions de SKYT font un bond de 9,1 % à 34,18 $ avant la mise sur le marché

** Les actionnaires de SKYT devraient recevoir 15 dollars en espèces et 20 dollars en actions IONQ pour chaque action SkyWater - rapport

** En 2025, SKYT a gagné ~32%, tandis que IONQ a augmenté de ~7%