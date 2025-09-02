Ionis Pharma fait un bond en avant grâce à un médicament qui réduit les niveaux de graisse dans le cadre d'un essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O augmentent de 17 % à 50 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament, l'olezarsen, a réduit les niveaux de triglycérides jusqu'à 72 % chez les personnes souffrant d'hypertriglycéridémie sévère dans deux études de phase avancée

** Le médicament a également réduit les cas de pancréatite aiguë de 85 %

** L'hypertriglycéridémie est une condition dans laquelle les niveaux de graisse dans le sang sont trop élevés, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque et de pancréatite

** Les triglycérides sont un type de graisse dans le sang que le corps utilise comme source d'énergie

** La société prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché supplémentaire d'ici la fin de l'année

** Olezarsen a été approuvé par la FDA l'année dernière pour traiter le syndrome de chylomicronémie familiale , une maladie qui empêche le corps de décomposer les graisses et se caractérise par des niveaux extrêmement élevés de triglycérides

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 22 % depuis le début de l'année