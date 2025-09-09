 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ionis Pharma en hausse après l'attribution par la FDA de la désignation de "thérapie révolutionnaire" à un médicament contre une maladie neurologique
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O ont augmenté de 2 % à 62,21 $ avant le marché

** IONS déclare que la FDA américaine a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire à son médicament expérimental, ION582, pour le traitement d'une maladie neurologique rare appelée syndrome d'Angelman

** Le syndrome d'Angelman est une maladie génétique rare qui affecte principalement le système nerveux et qui se caractérise par des retards de développement, des troubles de la parole et une attitude joyeuse

** La désignation de la FDA est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** IONS déclare avoir commencé une étude de phase avancée pour ION582 au début de cette année

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 74,5 % depuis le début de l'année

