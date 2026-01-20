 Aller au contenu principal
Invivyd lance un essai d'anticorps pour le COVID long et les affections liées aux vaccins ; les actions chutent
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Invivyd IVVD.O chutent de 2 % à 2,41 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle commencera un essai mi-2026 sur un nouveau médicament anticorps VYD2311 pour le COVID long et les conditions post-vaccinales signalées

** Le COVID long fait référence à des symptômes persistants après l'infection, tandis que les problèmes liés aux vaccins peuvent être liés à la persistance de la protéine de pointe, selon la société

** La société déclare qu'une étude en double aveugle testera si des doses régulières de VYD2311 améliorent les symptômes par rapport à un placebo

** Le VYD2311 de Co est similaire à l'anticorps autorisé d'Invivyd, le pemivibart, utilisé pour prévenir le COVID-19 chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli - IVVD

** Les chercheurs suivront les performances physiques et les symptômes rapportés par les patients pendant plusieurs mois, indique la société

** A la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 457 % au cours de l'année écoulée

