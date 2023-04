Invibes Advertising : un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 6%

(AOF) - Au premier trimestre 2023, Invibes enregistre un chiffre d'affaires de 5,4 millions d'euros en baisse de 6%, intégrant un référentiel exigeant avec un premier trimestre 2022 qui avait enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 67%. Le trimestre est principalement pénalisé par la France et l'Italie, toujours marqués par le net ralentissement du secteur de la publicité digitale enregistré depuis le second semestre 2022 en Europe.

En revanche, le Royaume-Uni et l'Allemagne reprennent de la vigueur et affichent de très bonnes performances ce trimestre avec des taux de croissance à 2 chiffres, portées par un fort rebond du marché de la publicité digitale dans ces pays sur la période.

Quant à ses perspectives 2023, Invibes est optimiste dans la réalisation d'une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires tout en retrouvant un EBITDA positif sur l'exercice.

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.