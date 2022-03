INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Résultats annuels 2021 : forte progression de la rentabilité dans un contexte de doublement de l'activité.

Communiqué de presse

Résultats annuels 2021 : forte progression de la rentabilité dans un contexte de doublement de l'activité

Paris, 22 mars 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale , publie en 2021 des résultats annuels en forte progression dans un contexte de doublement de l'activité.

Le rapport financier annuel est à disposition sur le site internet de la Société : https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Données consolidées

Auditées, en K€ 2021 2020 * Δ Chiffre d'affaires 23 201 11 530 +101% Achats et charges externes (13 595) (6 781) +100% Charges de personnel (8 184) (4 513) +81% EBITDA [1] 1 422 236 +1 186 K€ Dotations aux amortissements et provisions (958) (814) +18% Résultat opérationnel 464 (578) +1 042 K€ Résultat financier (353) (263) +35% Résultat exceptionnel - - - Impôt 259 (35) - Résultat net 369 (876) +1 245 K€

* Données 2020 présentées selon la nouvelle méthode d'évaluation conformément aux normes IFRS

Doublement des revenus organiques à 23,2 M€

Invibes Advertising a annoncé le 17 janvier dernier, un doublement, intégralement en organique, de son chiffre d'affaires par rapport à 2020, à 23,2 M€, dépassant ainsi l'objectif de 22 M€ qu'il s'était fixé pour l'exercice.

Sur la période, le Groupe a bénéficié de la hausse soutenue (+69%) des pays existants (France, Espagne, Suisse et ML2Grow) démontrant que, bien qu'en phase avancée, ces pays recelaient encore de forts potentiels de développement.

Les pays en phase de scale up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique) ont également affiché une très forte croissance en 2021 (x 5,2), un an seulement après leur lancement, illustrant la force du modèle de développement à l'international d'Invibes Advertising qui s'appuie sur sa capacité éprouvée à déployer rapidement et avec succès son activité dans un nouveau pays pour qu'il devienne contributif à l'activité. A ce titre, les nouveaux pays récemment ouverts (Pays-Bas, Nordiques, Afrique du Sud et UAE), aujourd'hui en phase de start-up, devraient rapidement à leur tour monter en puissance pour apporter leur contribution à la croissance du Groupe dès 2022.

Hausse soutenue de l'EBITDA en 2021

La forte expansion internationale enregistrée par le Groupe en 2021 s'est caractérisée par une poursuite de la structuration des équipes pour accompagner cette forte croissance. Au total, les nouveaux recrutements de 2021 ont porté l'effectif total, en équivalent temps plein, à 124 personnes en 2021 contre 84 en 2020.

L'expérience du Groupe dans le lancement avec succès de son activité dans déjà plus de 10 pays dans le monde s'est traduite par une gestion maîtrisée et rigoureuse de sa structure de coûts sur la période, lui permettant d'afficher une hausse soutenue de l'EBITDA qui s'établit à 1 422 K€ en 2021 contre 236 K€ en 2020.

La ventilation de l'EBITDA selon la maturité des pays est la suivante :

Données consolidées,

Auditées, en K€ 2021 2020 Pays existants (1) Chiffre d'affaires 17 802 10 504 EBITDA 5 080 2 969 % EBITDA 29 % 28 % Scale-up (2) Chiffre d'affaires 5 379 1 026 EBITDA 579 (685) % EBITDA 11% na Nouveaux pays (start-up) (3) Chiffre d'affaires 19 - EBITDA (479) - % EBITDA na - Frais généraux Groupe (4) (3 758) (2 048) EBITDA consolidé 1 422 236

(1) France, Espagne, Suisse et ML2GROW

(2) Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique, et Invibes International

(3) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du sud, Pays-Bas, Dubaï

(4) Frais généraux hors CAPEX

En comptabilisant des dotations aux amortissements pour un montant de 958 K€, Invibes Advertising affiche un résultat opérationnel de 464 K€ contre une perte opérationnelle de (578) K€ en 2020.

En intégrant en 2021 une charge financière de (354) K€, et un crédit d'impôt de 259 K€ lié à l'activation d'impôts différés, le résultat net ressort positif à 369 K€ contre une perte nette de (876) K€ en 2020.

Ambition : atteindre un chiffre d'affaires de 100 M€ à l'horizon 2024

Pour poursuivre son développement, le Groupe peut s'appuyer sur une structure financière intégrant une trésorerie nette [2] qui a plus que doublée sur la période et s'élève à 8,4 M€ à fin décembre 2021, contre 3,9 M€ à fin 2020. Ce montant n'intègre pas l'augmentation de capital d'un montant brut de 17 M€ qui a été réalisée avec succès par placement privé en janvier dernier.

Avec ces ressources financières renforcées, le Groupe se donne les moyens de poursuivre sa feuille de route ambitieuse qui s'articule autour de 6 leviers stratégiques :

L'accélération des pays existants ;

L'ouverture de nouveaux pays ;

Le renforcement de sa plateforme technologique ;

Le déploiement de services technologiques pour ses clients stratégiques ;

Le lancement d'une plateforme 100% self-service dédiée aux PME ;

Le développement de sa filiale ML2Grow spécialisée dans les services aux entreprises pour les projets de Big Data et d'intelligence artificielle.

Cette stratégie offensive devrait permettre à Invibes Advertising d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 M€ à l'horizon 2024, représentant un taux de croissance annuel moyen pondéré (CAGR) entre 2020 et 2024 de l'ordre de +72%. Si cette croissance sera réalisée pour une part significative par croissance organique, elle pourrait également intégrer une partie par croissance externe.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du T1 2022, le 20 avril 2022, après bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

[1] EBITDA = résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions

[2] Trésorerie – dettes financières à plus d'un an

