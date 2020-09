INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Renforcement de la gouvernance : Proposition de la nomination de deux nouveaux administrateurs, dont un indépendant.

Communiqué de presse

Renforcement de la gouvernance :

Proposition de la nomination de deux nouveaux administrateurs, dont un indépendant

Paris, 22 septembre 2020 - Le Conseil d'Administration d'Invibes Advertising a décidé de renforcer sa gouvernance en proposant la nomination de Mme Mascha Driessen en qualité d'administrateur indépendant et de M. Philippe Houdouin en qualité d'administrateur. Le projet de résolution sera porté à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 6 octobre 2020.

Cumulant plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la publicité et du marketing, Mascha Driessen a développé une forte expertise dans la gestion du changement et de l'innovation, en particulier dans les secteurs et les modèles d'entreprises où la technologie rencontre le marketing. Elle est actuellement VP Continental Europe pour Microsoft Advertising. Mascha a débuté sa carrière à la télévision en travaillant pour RTL puis pour Endemol avant de rejoindre Google où elle a lancé la monétisation de YouTube au Benelux et a reçu à ce titre un Google Global OC Award. Elle est diplômée en sciences de la communication et de la publicité des Universités d'Amsterdam et de Rotterdam.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Navale et d'un master à HEC Paris, Philippe Houdouin a dirigé pendant plus de 12 ans la société Keyyo, un opérateur de téléphonie sur IP coté sur Euronext Growth Paris. Avant de rejoindre Keyyo, Philippe était Président de Phone Systems, une entreprise de services innovants de téléphonie sur IP, côtée sur Euronext Paris. Auparavant, Philippe a occupé diverses fonctions de management au sein du groupe Vivendi et a notamment participé au développement du groupe dans le secteur des télécommunications à l'international. Philippe est également le fondateur de la société d'investissement Magelio Capital.

Sous réserve de la ratification de ses nominations par l'assemblée générale, le Conseil d'Administration d'Invibes Advertising serait ainsi composé de 7 membres dont 2 membres indépendant :

Mascha Driessen , administrateur indépendant ;

, administrateur indépendant ; Philippe Houdouin , administrateur ;

, administrateur ; Marc Vanlerberghe , administrateur ;

, administrateur ; Filip Cailliau , administrateur indépendant, représentée par eFCee BV ;

, administrateur indépendant, représentée par eFCee BV ; Frank Elewaut , administrateur, représentée par Elewaut & Co BV ;

, administrateur, représentée par Elewaut & Co BV ; N icolas Pollet , co-fondateur, Président du Conseil d'Administration, représentée par NP Finance ;

, co-fondateur, Président du Conseil d'Administration, représentée par NP Finance ; Kris Vlaemynck, co-fondateur et Administrateur Délégué, représentée par Nemo Services.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Paris (Ticker : ALINV - ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

