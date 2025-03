Invibes Advertising accuse une lourde perte annuelle

(AOF) - Invibes Advertising a accusé une perte de 6,6 millions d'euros en 2024 contre un bénéfice net de 616 000 euros un an plus tôt. La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale a enregistré un Ebitda récurrent en perte de 1,96 millions d'euros contre un Ebitda positif de 2 million d'euros en 2023. Invibes Advertising souligne que ces résultats intègrent des investissements stratégiques dans l'IA générative et à l'international.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires d'Invibes Advertising a reculé de 6% à 26,45 millions d'euros.

Avec 11,6 millions d'euros de trésorerie brute (qui comprend 3,1 millions d'euros d'affacturage déconsolidant) et une position trésorerie nette de 7,7 millions d'euros au 31 décembre 2024, le groupe dispose toujours d'une capacité financière lui permettant de financer son développement futur.

AOF - EN SAVOIR PLUS