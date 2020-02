Investissez en Bourse à prix cassés grâce à ces trackers de nouvelle génération

Les nouvelles gammes de trackers affichent des frais inférieurs à 0,1%. (© Adobestock)

Les fonds indiciels, ou trackers, permettaient déjà d'acheter et vendre en Bourse en supportant des coûts minimes. Grâce à la guerre des prix que se livrent les émetteurs, les épargnants peuvent désormais bénéficier de frais de gestion encore plus bas, tombant jusqu'à 0,04% de l'encours. Ces trackers low cost ont toutefois un inconvénient majeur. Explications.

Les fonds indiciels cotés ou ETF (Exchanged Traded Funds), appelés couramment trackers, répliquent la performance de grands indices boursiers. En 2019, le CAC 40 a gagné 26,4%.

Avec un ETF CAC 40, vous auriez répliqué ce gain, alors qu'en misant sur certaines des valeurs composant l'indice, le résultat aurait pu être différent. STMicroelectronics, par exemple, a gagné 92%, mais l'action Renault, elle, a perdu 22,7%.

Et si vous aviez voulu miser par vous-même sur les 40 valeurs de l'indice, il vous aurait fallu supporter des frais de courtage, à l'achat et à la revente, et, selon votre courtier, des droits de garde pour chacune d'entre elles.

Un produit déjà moins coûteux au départ

La performance d'un ETF est ajustée de frais de gestion annuels, qui sont généralement compris entre 0,15% et 0,80% de l'encours, avec une moyenne pondérée estimée par l'AMF à 0,3%. Par ailleurs, ces supports ne requièrent pas de frais d'entrée (ou de sortie), ce qui peut être le cas dans des Sicav ou FCP classiques.

En outre, un ETF se négocie assez facilement, il s'achète et se vend presqu'en continu, comme une action, même si sa liquidité est assurée par des teneurs de marché, qui interviennent dans le cadre d'un contrat avec l'émetteur.

La formation de son prix ne dépend donc pas uniquement du jeu de l'offre et de la demande, comme pour