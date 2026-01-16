Investissements du fabricant de puces taïwanais TSMC aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Les États-Unis et Taïwan ont conclu un accord commercial jeudi, en vertu duquel les entreprises taïwanaises investiront 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis.

L'accord comprend 100 milliards de dollars déjà engagés par le géant des semi-conducteurs TSMC 2330.TW en 2025, et d'autres à venir, selon le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick.

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a laissé entendre qu'il prévoyait d'augmenter ses capacités de production aux États-Unis lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du 15 janvier , mais n'a pas précisé s'il s'agissait d'un investissement supplémentaire au-delà des 165 milliards de dollars qu'il a déjà engagés.

Voici les détails des investissements de TSMC aux États-Unis:

* Janvier 2026: TSMC déclare avoir achevé l'achat d'une deuxième parcelle de terrain dans l'État américain de l'Arizona pour soutenir son plan d'expansion et lui donner plus de flexibilité pour répondre à la forte demande liée à l'IA. Ce plan permettrait à TSMC de mettre à l'échelle un cluster gigafab indépendant en Arizona.

* Mars 2025: TSMC déclare qu'il portera son investissement aux États-Unis à un total de 165 milliards de dollars, y compris trois fabs supplémentaires, deux installations d'emballage avancées et un centre de recherche et de développement.

* Avril 2024: Le fabricant de puces sous contrat taïwanais annonce son intention de construire une troisième usine en Arizona, ce qui portera l'investissement total à plus de 65 milliards de dollars.

* Décembre 2022: TSMC annonce l'ajout d'une deuxième usine sur son site d'Arizona, ce qui porte l'investissement total prévu à 40 milliards de dollars.

* Mai 2020: TSMC annonce un investissement initial de 12 milliards de dollars dans le cadre de son projet de construction de sa première usine de fabrication de semi-conducteurs avancés en Arizona.

FABRICATION EN ARIZONA:

* Première usine: L'installation est opérationnelle, la production en volume commençant au quatrième trimestre 2024, avec une technologie à 4 nanomètres.

* Deuxième usine: La construction de la deuxième unité de fabrication est achevée, et l'emménagement et l'installation des outils sont prévus pour 2026. L'usine utilisera la technologie de traitement à 3 nanomètres, la production en volume étant prévue pour le second semestre 2027.

* Troisième usine: Le premier coup de pioche a été donné en avril 2025, l'installation devant produire des technologies de processus à 2 nanomètres et plus avancées, et la production en série étant prévue pour la fin de la décennie.

* Quatrième, cinquième et sixième fabs, deux installations de conditionnement avancées et un centre de recherche et développement: TSMC est en train de demander les autorisations nécessaires pour commencer la construction de sa quatrième usine et de sa première usine d'emballage avancé. Aucun autre calendrier n'a été communiqué.

CLIENTS:

Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Qualcomm

QCOM.O sont des clients des fabs de TSMC en Arizona. En avril 2025, Tim Cook, directeur général d'Apple, a déclaré qu'Apple était le premier et le plus gros client de TSMC Arizona. En octobre 2025, TSMC Arizona a commencé la production en volume des GPU Blackwell de Nvidia en utilisant son processus avancé N4P.