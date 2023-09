Investir dans les Green Bonds

ODDO BHF

Les placements durables ont le vent en poupe. Les investisseurs éco-responsables souhaitent avant tout connaître précisément ce qu'il advient de leur argent. Découvrez comment les obligations durables sont une possibilité pour les investisseurs de financer directement des projets spécifiques qui peuvent contribuer à la transformation de l'économie.

Investir « vert » en toute confiance

Les placements durables ont le vent en poupe comme le montre l'attitude d'investisseurs toujours plus nombreux à la recherche de solutions qui leur permettent non seulement de dégager un potentiel rendement, mais également de soutenir des projets ayant un impact concret et durable sur l'environnement. Les investisseurs éco-responsables souhaitent avant tout connaître précisément ce qu'il advient de leur argent.

En matière de transparence, les « Green Bonds », ou obligations vertes, occupent une place particulière dans l'univers des investissements durables, dans le sens où elles sont régies par des principes spécifiques (Green Bond Principles, GBP), une norme commune établie en 2014 par les émetteurs membres de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA). Les obligations vertes sont des titres dont les capitaux servent exclusivement à financer ou refinancer des projets verts éligibles, nouveaux ou déjà existants.

Un cadre réglementaire établi

Les Principes applicables aux obligations vertes sont des lignes directrices en matière de transparence et de reporting qui sont appliquées de manière volontaire par les émetteurs afin de contribuer à promouvoir l'intégrité de ce marché. Ils fournissent un cadre clair à l'émission d'obligations vertes. Les GBP reposent sur quatre grands principes :

1. L'utilisation des fonds (« use of proceeds »)

2. Le processus d'évaluation et de sélection des projets

3. La gestion des fonds levés

4. Le reporting

Les catégories de projets verts éligibles recouvrent, entre autres, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention et la maîtrise de la pollution, la gestion durable des ressources naturelles vivantes et des sols, la préservation de la biodiversité terrestre et aquatique, les moyens de transport propres, la gestion durable des ressources en eau, l'adaptation au changement climatique, les bâtiments écologiques ainsi que les produits, technologies de production et processus adaptés à l'économie circulaire.

Depuis, la Commission européenne a instauré le premier cadre réglementaire légal pour cette classe d'actifs en plein essor en adoptant la norme de l'Union Européenne relative aux obligations vertes européennes (EUGBS), dans l'intention d'en faire une référence mondiale.

Eugen Biller, gérant de portefeuille obligataire, ODDO BHF Asset Management GmbH

