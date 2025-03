Invested Partners : Thomas Blin au poste d'associé

Il possède également une expérience en tant qu'auditeur et conseil fiscal acquise au sein des cabinets GVA de 2013 à 2015 et KPMG de 2008 à 2012.

Auparavant, il a occupé, de 2015 à 2017, le poste de consultant senior au sein du cabinet Primexis, où il se spécialise dans les règles comptables multinormes pour des acteurs des secteurs bancaire et pharmaceutique.

En 2023, il a fondé Ideal Advisor, une société de conseil en organisation de département financier avec pour principal objectif d'accompagner les acteurs de la finance dans la création et la gestion de fonds d'investissement.

(AOF) - Invested Partners, spécialiste du conseil et de gestion d’actifs immobiliers, annonce l’arrivée de Thomas Blin en tant qu’associé. Il interviendra notamment sur la structuration, la gestion financière et le reporting des fonds. De 2017 à 2023, il a occupé le poste de directeur de l'équipe Fund Finance pour compte de tiers chez Swiss Life Asset Managers.

