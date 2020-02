Investec dévoile ses plans pour la cotation de sa gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) -

Le groupe financier anglo-sud-africain Investec a détaillé ses projets pour la prochaine double cotation de sa gestion d'actifs Ninety One, qui aura lieu le 13 mars 2020 sur les bourses de Londres et de Johannesbourg. Cette double cotation s'inscrit dans le cadre d'un processus de scission engagé l'an dernier.

Ninety One plc aura un flottant compris entre 60% et 65%. Environ 15% de la totalité des actions émises seront détenues par Investec. La société a indiqué qu'environ 55% des actions émises seront possédées par les actionnaires actuels d'Investec plc et Investec Limited et au moins 20% le seront par les employés de Ninety One. Les 10% qui restent seront détenus par des investisseurs institutionnels et " certains investisseurs" .

Ninety One estime que cette double cotation, valorisée entre 1,6 et 1,8 milliard de livres sterling, bénéficiera à ses clients, employés et actionnaires tout en préservant et promouvant un haut degré d'actionnariat salarié. De l'avis des dirigeants de la société, l'introduction en bourse permettra d'établir une structure qui attirera et retiendra les talents et d'aligner l'organisation et les effectifs pour un succès de long terme.

" La scission et la cotation de Ninety One constituent une étape majeure dans le plan d'Investec de simplifier, recentrer et positionner tant Ninety One que les activités bancaires et de gestion de fortune d'Investec pour une croissance de long-terme. Cette annonce précède un vote des actionnaires sur la scission et la cotation prévu le 10 février 2020" , ont déclaré Fani Titi et Hendrik du Toit, co-directeurs généraux d'Investec.

Ninety One, qui gère 121 milliards de livres sterling, devrait être éligible pour une inclusion dans les indices FTSE UK et JSE SA.