Investcorp et Tages Group fusionnent leurs gestions à rendement absolu

(NEWSManagers.com) - Investcorp et Tages Group créent une joint-venture détenue à 50/50 en fusionnant leurs activités respectives de gestion à rendement absolu. Cette nouvelle société, dénommée Investcorp-Tages Limited, affiche un encours de plus de 6 milliards de dollars.

La nouvelle société couvre la multigestion sur les hedge funds, la dette privée et les investissements à impact, l' amorçage de sociétés émergentes, la gestion thématique, le risk premia, les stratégies cross-asset et les Ucits alternatives.

Elle sera co-dirigée par Lionel Erdely, responsable et directeur des investissements de l' activité Absolute Return Investment d' Investcorp, et Salvatore Cordaro, associé fondateur et directeur des investissements de Tages Capital, la filiale rendement absolu de Tages. Elle comprendra aussi 18 professionnels de l' investissement.

Les deux sociétés soulignent avoir peu de recoupements en termes de clientèle. La nouvelle entité aura 40 % de ses clients en Amérique du Nord, tandis que le reste sera réparti également entre l' Europe, l' Asie et le Moyen-Orient.