Invest Securities salue les annonces d'Adocia

(AOF) - Adocia signe la meilleure performance du SRD avec un gain de 10,75 %, à 4,43 euros. La société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans les solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité a annoncé que des données précliniques issues de sa plateforme technologique AdoShell avaient été sélectionnées pour être présentées lors de quatre conférences scientifiques à venir.

Chez Invest Securities, les analystes ont apprécié cette annonce et ont rappelé l'usage et les potentiels bienfaits d'AdoShell : " Actuellement, pour empêcher une réaction immunitaire pouvant conduire à un rejet de greffe, tout patient recevant une greffe allogénique doit recourir à des médicaments immunosuppresseurs de façon chronique, ce qui engendre d'importants effets secondaires. Le mécanisme d'action d'AdoShell, un hydrogel semi-perméable, consiste à laisser diffuser l'insuline et le glucose tout en empêchant l'infiltration des anticorps et des cellules immunitaires qui conduirait au rejet de la greffe ".

Invest Securities détaille également les avantages d'un traitement sur le long terme grâce à la thérapie cellulaire (5 ans). Il n'y a plus besoin d'injections quotidiennes d'insuline, une absence de prise de médicaments immunosuppresseurs, et l'implantation facile et entièrement récupérable par laparoscopie (chirurgie non-invasive).

Enfin, pour rappel, Adocia a effectué une augmentation de capital privée de 9,7 millions d'euros à la fin du mois de février dernier. La moitié de ces fonds levés doit servir à l'accélération du développement d'AdoShell Islets.

AOF - EN SAVOIR PLUS