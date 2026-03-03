Invest Securities ajuste ses estimations sur Voltalia
Le management a confirmé sa guidance d'EBITDA 2025, le 28 janvier, lors de la publication du chiffre d'affaires annuel.
"Cela laisse à penser que les résultats 2025 (12 mars prochain), devraient être globalement sans surprise" indique Invest Securities.
L'analyste ajuste ses estimations 2026-27-28e. "Si notre EBITDA groupe 2026e est réduit à 253 MEUR (contre 264 MEUR) intégrant des effets prix plus prudents, nos estimations au-delà sont réitérées" précise Invest Securities.
"Le 13 mars marquera la 1ère année de R. Klein en tant que CEO et celle du plan SPRING. Bien que la trajectoire soit positive, elle nécessitera encore des ajustements pour soutenir une croissance autofinancée" rajoute le bureau d'analyse.
