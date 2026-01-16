Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Drone Volt
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 11:25
L'analyste estime que la fin d'année est décevante, mais que le début d'année est plus porteur.
Selon Invest Securities, la fin d'année est décevante pour les ventes de solutions propriétaires (drones et services) en raison de décalages de commandes ou de démarrage de contrats, de sorte que l'objectif d'EBITDA publié positif au 2ème semestre 2025 ne sera pas atteint.
"Pour autant, l'exercice 2025 traduit l'accélération de la migration vers les solutions propriétaires (86% de la MB vs 56% en 2024) et surtout, les perspectives sur le début d'année 2026 semblent prometteuses, avec plusieurs contrats significatifs dans les services signés ou en négociations" indique le bureau d'analyse.
"Si nos estimations 2025-27e sont réduites suite à cette publication, les 19,4mEUR levés en 2025 sont suffisants pour atteindre le break-even cash désormais attendu en 2028 (contre 2027 précédemment)" rajoute Invest Securities en conclusion.
Valeurs associées
|0,6540 EUR
|Euronext Paris
|-4,11%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/01/2026 à 11:25:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Après les souffrances de la détention, l'abandon: d'anciens "otages" ayant passé des mois, voire des années en prison ou en captivité à l'étranger, décrivent un retour douloureux, livrés à eux-mêmes, et réclament un accompagnement plus fort de l'Etat français. ... Lire la suite
-
Les marchés auront beaucoup à digérer au cours de la semaine à venir, alors que le début trépidant du mois de janvier se poursuit à un rythme soutenu, avec l'apparition du président américain Donald Trump au Forum économique mondial de Davos en ligne de mire. La ... Lire la suite
-
L'ancienne députée de La France insoumise Rachel Kéké, élue à l'Assemblée entre 2022 et 2024, a annoncé vendredi qu'elle se présentait aux élections municipales de mars dans sa ville de Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, pour notamment défier un maire sortant ... Lire la suite
-
Des heures décisives. Sébastien Lecornu entre dans la toute dernière ligne droite pour trouver un accord sur le budget avec les socialistes qui lui éviterait une censure, se résignant à une adoption sans vote, par 49.3 ou ordonnance. Il s'exprimera "en fin de journée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer