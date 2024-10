Invesco Real Estate acquiert son premier Data Center en Europe, près de Paris

L'actif, récemment rénové par Argan et CyrusOne, bénéficie d'un bail longue durée avec CyrusOne, l'un des principaux opérateurs de data centers au monde. L'installation fournira à terme une capacité informatique totale de 27 MW répartie sur six salles de données.

(AOF) - Invesco Real Estate, société internationale de gestion d’actifs immobiliers d'Invesco, annonce l'acquisition de son premier data center en Europe, une installation de 22 300 m² à Wissous, à quelques kilomètres au sud du périphérique parisien. L'acquisition a été réalisée pour le compte de l'un des clients historiques d’Invesco. Le site est cédé par Argan, première foncière française de développement et location de plateformes logistiques. La société est cotée sur Euronext depuis 2007.

