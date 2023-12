Invesco : "les opportunités de sélection de titres seront plus diversifiées"

(AOF) - "En 2023, nous avons assisté à l'essoufflement de certaines des impulsions inflationnistes du monde de l'après-Covid. La croissance a commencé à ralentir, suscitant un débat sur le moment où les taux d'intérêt pourraient atteindre leur pic pour finir par reculer. Nous pensons que ce débat perdurera un certain temps, chaque chiffre économique faisant l'objet d'une analyse minutieuse", explique Stephanie Butcher, co-directrice de l'équipe Investissements chez Invesco.

"Bien que les taux puissent reculer par rapport aux niveaux actuels, l'ère des taux proches de zéro est révolue et le coût plus élevé du capital est un facteur auquel les gouvernements, les entreprises et les ménages devront faire face. Nous tablons sur davantage de tensions inflationnistes dans le système à cause des dépenses budgétaires liées à la transition énergétique et aux coûts des matières premières", atteste la co-directrice.

En outre, selon Stéphanie Butcher, "la complexité du contexte géopolitique grippe davantage les rouages des chaînes d'approvisionnement et l'évolution démographique en Chine aura des implications sur les coûts de la main-d'œuvre mondiale".

Du point de vue de l'investissement, les fondamentaux des entreprises devraient prendre une place plus importante en termes de performance. En l'absence de soutien de la baisse constante des taux et de "l'argent gratuit", la capacité des équipes dirigeantes à gérer les bilans, la fixation des prix, les chaînes d'approvisionnement et à générer des bénéfices et des flux de trésorerie dans des délais prévisibles sera vitale.

"Dans l'ère qui a précédé notre époque l'allocation d'actifs était relativement simple et se résumait ainsi : États-Unis, valeurs technologiques, facteurs de croissance. Aujourd'hui, nous pensons que les facteurs seront moins dominants et que les opportunités de sélection de titres seront plus diversifiées. Il s'agit d'un contexte difficile, mais passionnant pour les gérants actifs", conclut Stéphanie Butcher.