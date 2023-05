Invesco lance un ETF sur les obligations d'État en euros, axé sur les obligations vertes

(AOF) - Invesco a lancé fin avril un ETF actif avec une exposition au marché des obligations d'État européennes. Celui-ci prend en compte certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la construction du portefeuille. Coté sur Xetra et Borsa Italiana, l'Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF chercher à maximiser son exposition aux obligations vertes sous réserve de considérations spécifiques en matière d'exposition et de liquidité.

En raison de sa part d'obligations vertes, l'ETF fournit une exposition aux investissements durables conformément au règlement de l'Union européenne sur la finance durable.

Ce nouvel ETF d'Invesco investit dans des obligations souveraines et des obligations liées à l'État, libellées en euros, principalement émises par des pays européens bénéficiant d'une notation de crédit investment grade.

Les obligations sont émises par des pays développés ou émergents de l'Espace économique européen (EEE). Le fonds investit 10% (ou moins) de ses actifs dans des émetteurs émergents. Il pourra également investir jusqu'à 30% de ses actifs dans des obligations libellées dans des devises autres que l'euro et jusqu'à 30% de ses actifs dans des émetteurs situés en dehors de l'EEE.