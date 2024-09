Invesco lance un ETF répliquant l'indice MSCI World Equal Weight

(AOF) - Invesco a récemment élargi sa gamme d'ETF Equal Weight avec le lancement de l'Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF. Ce dernier réplique l'indice MSCI World Equal Weighted, la version équipondérée de l’indice MSCI World. Le gestionnaire d’actifs rappelle qu’une approche équipondérée permet de réduire le risque de concentration associé à une approche pondérée en fonction de la capitalisation boursière. Cet ETF rejoint les ETF S&P 500 et Nasdaq-100 Equal Weight d’Invesco.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.